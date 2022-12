Nel brahmanesimo e nell induismo indica la discesa di una divinità sulla Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel brahmanesimo e nell induismo indica la discesa di una divinità sulla Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVATAR

Significato/Curiosita : Nel brahmanesimo e nell induismo indica la discesa di una divinita sulla terra

Antitrinitarismo è un termine che indica la negazione della dottrina della trinità di dio, considerata ortodossia dalla maggior parte delle confessioni...

avatar è un film del 2009 scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da james cameron. è un colossal di fantascienza, che vede nel cast principale sam... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

