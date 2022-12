Un metro quadrato di campo agricolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metro quadrato di campo agricolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CENTIARA

Significato/Curiosita : Un metro quadrato di campo agricolo

Dei terreni a fini catastali e fiscali. la centiara è un sottomultiplo dell'ara e dell'ettaro. una centiara equivale a: 0,01 are (a) 0,0001 ettari (ha)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

