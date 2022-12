Legumi di forma sferica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legumi di forma sferica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CECI

Significato/Curiosita : Legumi di forma sferica

Maturazione sono arancioni o rossi tra 15 e 25 mm di lunghezza; possono avere forma allungata o sferica ed essere ricoperti o meno da sottili aculei. nella...

Disambiguazione – "ceci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ceci (disambigua). il cece (cicer arietinum l.) è una pianta erbacea della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

