Lavoretti di riparazione o per hobby fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoretti di riparazione o per hobby fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRICOLAGE

Significato/Curiosita : Lavoretti di riparazione o per hobby fra

Disambiguazione – se stai cercando l'album di amon tobin del 1997, vedi bricolage (album). il bricolage è un'attività manuale che consiste in piccoli lavori che una... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Materiale per lavoretti scolastici; Chi fa un po' di tutto in termini di lavoretti ; La riparazione che il sacerdote impone a chi si è confessato; riparazione di uno strappo; Rendere necessaria una riparazione ; Danneggiare senza possibilità di riparazione ; L hobby di chi colleziona i francobolli; Passano e chiudono per hobby ; L hobby più istruttivo; Le piccole riparazioni... eseguite per hobby ;