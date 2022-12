Iscritto all associazione fondata da Paul P Harris - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iscritto all associazione fondata da Paul P Harris. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROTARIANO

Significato/Curiosita : Iscritto all associazione fondata da paul p harris

Certa entità fu jamestown (virginia) fondata nel 1607. nel 1628 venne fondata la colonia della massachusetts bay da parte dei puritani che portò a un'ondata...

Significato dell'occupazione di ogni rotariano come opportunità di servire la società; l'applicazione dell'ideale rotariano in ambito personale, professionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con iscritto; associazione; fondata; paul; harris; È iscritto a un corso; L iscritto al forum online; Lo è la quota che versa l iscritto al club; iscritto a una cosca mafiosa; Espellere da un partito o da un associazione ; Sigla di un associazione che tutela i consumatori; associazione cittadina che sostiene il turismo; L associazione che raduna tutti gli Alpini; La compagnia artistica fondata da Diaghilev a Parigi; Relativo alla congregazione fondata da san Paolo della Croce; Fu fondata da Mazzini; Azienda bolognese di spedizioni fondata nel 1928; paul , massimo rappresentante del puntinismo; paul , astrattista elvetico; paul , ex calciatore inglese; paul o, città del Brasile; L Indiana di harris on Ford; Che scappa…come harris on Ford in un film; harris , attore; Un eroe di harris on Ford; Cerca nelle Definizioni