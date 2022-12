Instancabilmente attivo nel lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Instancabilmente attivo nel lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OPEROSO

Significato/Curiosita : Instancabilmente attivo nel lavoro

Continuò a coltivare le sue inclinazioni artistiche, esercitandosi instancabilmente e visitando assiduamente il trippenhuis e il rijksmuseum. la sua fame...

Il ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall'art. 14 della l. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall'art. 13... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con instancabilmente; attivo; lavoro; Grande architetto del Barocco attivo a Roma e Firenze; Il cattivo funzionamento delle strutture ospedaliere; Isotopo radioattivo del torio; Un... cattivo ne delle favole; Il suo lavoro è f- continua; Un modesto impiegato oberato dal lavoro ; Il luogo di lavoro del sottosegretario; lavoro che sembra non aver termine; Cerca nelle Definizioni