Importante opera urbanistica iniziata a Ferrara alla fine del XV secolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante opera urbanistica iniziata a Ferrara alla fine del XV secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ADDIZIONE ERCULEA

Importante opera urbanistica iniziata a ferrara alla fine del xv secolo

Giorgio fuori le mura, a ferrara l'addizione erculea è un'opera urbanistica iniziata a ferrara alla fine del xv secolo per iniziativa del duca ercole i d'este...

842413; 11.621537 basilica san giorgio fuori le mura, a ferrara l'addizione erculea è un'opera urbanistica iniziata a ferrara alla fine del xv secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

