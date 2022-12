Le hanno cani e porci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno cani e porci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CI

Significato/Curiosita : Le hanno cani e porci

è santo ai cani e non gettate le vostre perle ai porci, perché non le calpestino e, rivoltandosi, vi sbranino". l'invito è quello di non sprecare le cose...

Carbonia-iglesias ci – abbreviazione di cirro ci – 101 nel sistema di numerazione romano ci – simbolo del curie ci – forma di poesia lirica cinese ci – pronome... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con hanno; cani; porci; hanno foglie ovali e seghettate; Non ne hanno le palme; Non ne hanno i vermi; hanno i rami pendenti; Tra i Napoletani e i Lucani ; Uno strumento del meccani co e del falegname; Gli Americani tra i Messicani e gli Honduregni; Dolcissimi frutti africani ; Mutò in porci i compagni di Ulisse; Paura patologica della sporci zia; Togliere ogni impurità o sporci zia; porci ni, prataioli, pioppini, ovoli, chiodini..; Cerca nelle Definizioni