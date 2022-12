Fissate in anticipo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fissate in anticipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRENOTATE

Significato/Curiosita : Fissate in anticipo

Rispettivamente in ritardo (oppure in anticipo) di fase sulla tensione. ad esempio, sempre con riferimento alla figura precedente, se il segnale in nero rappresenta...

Novembre 2010 giunse al traguardo delle 700.000 notti prenotate. a febbraio 2011, le notti prenotate arrivarono ad un milione e il fatturato aumentò del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con fissate; anticipo; Le vele fissate ai boma; Le vele che sono fissate ai boma; fissate come gemme; Pene stabilite, fissate ; Fissare in anticipo ; Spettacolo visionabile in anticipo ; Annunciate in anticipo ; Fissato in anticipo ; Cerca nelle Definizioni