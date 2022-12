Dotto, molto colto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dotto, molto colto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERUDITO

Significato/Curiosita : Dotto, molto colto

Tornano dalla miniera, camminando tra l'altro fuori tempo. dotto (doc): il nano più colto e saggio di tutti (si potrebbe indicare come il capo e il più...

Un ricercatore erudito l'erudizione (dalla parola latina eruditio, che vuol dire insegnamento) è il possesso di molte conoscenze e informazioni in uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

