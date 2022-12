Dormire o stare sdraiati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dormire o stare sdraiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIACERE

Significato/Curiosita : Dormire o stare sdraiati

Nemmeno sfiorati da tutto ciò, jack e julie continuano la loro conversazione sdraiati nel letto. jack dichiara di ritenere naturale loro situazione, e, sorridendo...

Immersi interamente nel ghiaccio, ma in varie posizioni: «altre sono a giacere; altre stanno erte, / quella col capo e quella con le piante; / altra,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con dormire; stare; sdraiati; Permesso di dormire fuori caserma; C è chi se la prepara prima di dormire ; Mobile da salotto... per dormire ; Non riescono a dormire ; Restare in attesa con ansia: con il fiato __; La dimostra chi rifiuta di accettare bustare lle; Dare il proprio benestare ; Fa stare i suoi pazienti... a bocca aperta; Slittino in cui si sta sdraiati a testa avanti; Si sceglie da sdraiati ; Si guidano stando sdraiati ; sdraiati a pancia in su; Cerca nelle Definizioni