Corrono sulla neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrono sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SLITTINI

Significato/Curiosita : Corrono sulla neve

Le catene da neve sono speciali catene che si applicano tramite un sistema di ganci alle ruote motrici a contatto con gli pneumatici di un veicolo, per...

Uno slittino è una piccola slitta per una o due persone, sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate. per curvare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Uno slittino è una piccola slitta per una o due persone, sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate. per curvare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022