Un classico appellativo di Afrodite - Cruciverba

Un classico appellativo di Afrodite.

Significato/Curiosita : Un classico appellativo di afrodite

vedi afrodite (disambigua). afrodite di "cnido" (anche afrodite cnidia), copia in marmo conservata nel museo nazionale di roma; si tratta di copia romana...

Sull'isola di cipro (isola dove la dea godeva di un culto particolare). citerèa (ea) in esiodo, teogonia (188-206); in quanto appena nata si recò...