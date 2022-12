Chi la praticò cercò inutilmente di trasformare ogni metallo in oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la praticò cercò inutilmente di trasformare ogni metallo in oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALCHIMIA

Significato/Curiosita : Chi la pratico cerco inutilmente di trasformare ogni metallo in oro

Trattato di una chiamata inarrestabile dello spirito, una vocazione, contro la quale il padre avrebbe inutilmente tentato di resistere. in realtà sembra...

Cercando il film con stanlio e ollio, vedi alchimia (film). rappresentazione allegorica dell'alchimia. l'alchimia è un antico sistema filosofico esoterico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

