La Casa dove lavora il presidente dell Argentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Casa dove lavora il presidente dell Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROSADA

Significato/Curiosita : La casa dove lavora il presidente dell argentina

Di stile neoclassico. la casa rosada (in italiano casa rosa) è la sede centrale del potere esecutivo della repubblica argentina e un monumento nazionale...

Ariel rosada (1978) – calciatore argentino bruno rosada (1936-2011) – filologo, critico letterario e insegnante italiano luciano rosada (1923-1998) –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con casa; dove; lavora; presidente; dell; argentina; casa automobilistica USA fusa con Fiat; Antiche divinità della casa ; Il gatto di casa con il pelo striato; Viene accolto in casa d altri; La Germania dove circolavano le auto Trabant; Susanna __, ha scritto Va dove ti porta il cuore; dove re e potere : servili = Essere e avere : x; Si crea dove c è troppa gente; lavora dopo i pasti; lavora no dopo la nevicata; lavora nella sua bottega; Si esercitano lavora ndo; Evo __, ex presidente boliviano; Il procedimento d incriminazione del presidente degli Stati Uniti; Così e detta la consorte del presidente USA; Il campanello suonato dal presidente della Camera e del Senato per chiedere silenzio; Solidi irregolari che si avvicinano alla forma dell a Terra; C è quella dell e lettere; A volte... c è quello dell a medaglia; Privato dell a pistola; Vasta regione del Sudamerica divisa tra argentina , Paraguaye Bolivia; Il ballo dell argentina ; Forma scenografiche cascate tra argentina e Brasile; Bionda argentina anche opinionista di Tiki Taka; Cerca nelle Definizioni