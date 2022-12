Fu capitale della Repubblica Elvetica fino al 1803 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu capitale della Repubblica Elvetica fino al 1803. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AARAU

Significato/Curiosita : Fu capitale della repubblica elvetica fino al 1803

La repubblica elvetica (fr. république helvétique, ted. helvetische republik, rom. republica helvetica) fu uno stato unitario costituito in luogo dell'antica...

aarau (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 21 503 abitanti del canton argovia, nel distretto di aarau; ha lo status di città ed è capitale del cantone... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

