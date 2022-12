Lo è un bene che può costituire garanzia per il creditore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un bene che può costituire garanzia per il creditore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PIGNORABILE

Significato/Curiosita : Lo e un bene che puo costituire garanzia per il creditore

Paesi, il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. nell'ordinamento italiano è regolato...

Prima volta, oltre all'an, specifica il quantum, del minimo vitale non pignorabile, pari alla << misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

