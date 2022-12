Re babilonese famoso per il suo codice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Re babilonese famoso per il suo codice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : HAMMURABI

Significato/Curiosita : Re babilonese famoso per il suo codice

Arsacidi: la cultura babilonese scompare intorno al i o ii secolo d.c. lo stesso argomento in dettaglio: età paleo-babilonese. il re shulgi (figlio del...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hammurabi (disambigua). hammurabi, raramente citato in italiano come ammurabi (in accadico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con babilonese; famoso; codice; Abbatterono il primo impero babilonese ; Biblico generale babilonese ingannato da Giuditta; Fu il secondo sovrano dell impero neobabilonese ; Re babilonese famoso per un codice legislativo; Un famoso film di Antonioni; famoso teatro di Venezia; famoso monumento sulla Acropoli di Atene; _ Nielsen, famoso attore comico; Terzo film della saga del codice da Vinci; Ha un proprio codice nell ordinamento giuridico italiano; Brown: ha scritto Il codice da Vinci; Hanno violato il codice ; Cerca nelle Definizioni