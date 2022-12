Autore di testi di canzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autore di testi di canzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PAROLIERE

Significato/Curiosita : Autore di testi di canzoni

Significati, vedi canzone d'autore (disambigua). un cantautore (sincrasi di «cantante» e «autore») è un artista che interpreta canzoni da lui stesso composte...

Cercando l'omonimo gioco da tavolo, vedi il paroliere. il paroliere è l'autore delle parole di una canzone. il paroliere può lavorare in coppia con un compositore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Il Grignani cantautore ; Antonello cantautore ; Il celebre impressionista autore delle Ninfee; Il cantautore con Dimartino; Si dice di un gesto o un azione che testi monia un sentimento o un accordo; Un parassita dell intesti no; Scrittori di testi ironici; Insignificanti come certi pretesti ; La luna nelle canzoni inglesi; Melodie che nelle canzoni accompagnano i testi; Intramontabile come certe canzoni ; Testi di canzoni ;