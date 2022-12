Armonia di operazioni per raggiungere scopo comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Armonia di operazioni per raggiungere scopo comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINERGIA

Significato/Curiosita : Armonia di operazioni per raggiungere scopo comune

(per estensione anche personale ovvero intraindividuale, o eventualmente legata ad altri contesti), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia...

La sinergia (dal greco se, che significa "lavorare insieme"), in generale, può essere definita come la reazione di due o più agenti che lavorano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con armonia; operazioni; raggiungere; scopo; comune; Che è in armonia ; Turbano l armonia ; armonia del portamento; armonia che nasce dall accordo di più voci o suoni; Si basa su quattro operazioni ; operazioni chirurgiche... che dànno la vita; operazioni del giardiniere; operazioni del pilota; La voglia di raggiungere grandi successi; Si studia per raggiungere uno scopo; Obiettivi da raggiungere ; Serve per raggiungere certi obiettivi; Rispondenti allo scopo ; Sigla delle associazioni senza scopo di lucro; Priva di scopo e consistenza; scopo ; comune del Mantovano; comune vicino a Torino; Le battezza il comune ; Segue Rivignano nel nome di un comune del Friuli Venezia Giulia;