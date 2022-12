Animali montani con unghie a zoccolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali montani con unghie a zoccolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UNGULATI

Significato/Curiosita : Animali montani con unghie a zoccolo

Spessa criniera. arti: robusti e forti. pastorali corti. zoccoli: ben conformati con unghia solida di colore nero. ^ il bardarab (50% di sangue arabo)...

