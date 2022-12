L utilizzazione degli scarti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L utilizzazione degli scarti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RICICLAGGIO

Significato/Curiosita : L utilizzazione degli scarti

Potenzialmente utili, garantisce maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzazione dei materiali, riduce il consumo di materie prime, l'utilizzo di energia...

Corrente di ricircolo. disambiguazione – "riciclaggio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi riciclaggio di denaro. il simbolo internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 dicembre 2022

