Tra i Napoletani e i Lucani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i Napoletani e i Lucani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SALERNITANI

Significato/Curiosita : Tra i napoletani e i lucani

Lingua napoletana. nella prima metà del seicento fu altresì istituita l'accademia degli oziosi, luogo di incontro tra intellettuali napoletani e spagnoli...

salernitani – abitanti di fratte (salerno) salernitani – abitanti di salerno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 dicembre 2022

Altre definizioni con napoletani; lucani; Lo dicono spesso i napoletani per molto; I monelli napoletani ; Adesso... per i napoletani ; Altro nome dei napoletani ; I lucani del capoluogo; lucani di città; Un insaccato di maiale come quella lucani ca; I lucani che nella mitologia abitarono l'Arcadia; Cerca nelle Definizioni