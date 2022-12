Ha un vuoto nel cervello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un vuoto nel cervello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SMEMORATO

Significato/Curiosita : Ha un vuoto nel cervello

Della mente") o emulazione del cervello è l'ipotetico processo della copia di una mente cosciente da un cervello umano a un substrato non biologico. il processo...

Citazioni di o su lo smemorato di collegno (en) lo smemorato di collegno, su internet movie database, imdb.com. (en, es) lo smemorato di collegno, su filmaffinity... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con vuoto; cervello; vuoto non sta in piedi; Un locale in cui si entra a stomaco vuoto ; L autrice di vuoto d amore; Si usa per esperimenti sulla caduta dei gravi nel vuoto ; Sostanza indispensabile per la trasmissione degli impulsi del cervello ; L involucro del cervello ; Hanno il cervello ma non l usano; L insieme dei corpi dei neuroni nel cervello ; Cerca nelle Definizioni