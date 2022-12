Le vongole migliori per gli spaghetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vongole migliori per gli spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VERACI

Significato/Curiosita : Le vongole migliori per gli spaghetti

Dovranno essere aggiustati in preparazione (filetto di baccalà troppo salato, vongole piene di sabbia, riso stracotto, besciamella con molti grumi, panna stracciata...

Ingredienti della verace pizza napoletana artigianale sono definiti nella norma uni 10791:98 e sono stati predisposti dall'associazione verace pizza napoletana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

