Lo è la veste aderente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la veste aderente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTILLATA

Significato/Curiosita : Lo e la veste aderente

Dell'età classica, il suo corpo possente e sinuoso con la veste aderente appare stilisticamente più avanzato, la riconducono a un ambiente artistico influenzato...

Caratterizzato dall'abbigliamento, consistente in una maglietta rosa attillata e un paio di jeans, e da un modo di parlare ricco di grossi errori grammaticali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

