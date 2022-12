Si versa per preparare il mojito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versa per preparare il mojito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RUM

Significato/Curiosita : Si versa per preparare il mojito

Prevede: 9 cl di prosecco; 6 cl di aperol; q.b. di soda/seltz. per preparare lo spritz si versa in un bicchiere old-fashioned contenente del ghiaccio, in ordine:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rum (disambigua). rum botrán añejo il rum (in francese rhum, in spagnolo ron; in italiano raramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Le pause nel conversa re; Il versa toio della brocca; Si versa per fare il Mai Tai; È traversa ta da Rodano e Saona; Il mezzo cingolato per preparare il campo di sci; Gustoso modo di preparare il pollo; È usato per preparare emulsioni cosmetiche; preparare da mangiare; Aromatizza il mojito ; Si versa per il mojito ; Il liquore del mojito ; Le foglioline per il mojito ;