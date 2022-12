Si vendono in pezze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vendono in pezze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PANNI

Significato/Curiosita : Si vendono in pezze

Singole pezze con le proprie iniziali “g.a.b”, e nel 1780, al fratello giuseppe, la patente per l'esercizio del commercio nelle città di provincia in occasione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi panni (disambigua). panni (pann in dialetto locale) è un comune italiano di 703 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con vendono; pezze; Luogo in cui si vendono oggetti d occasione di ogni specie; Comprano e vendono titoli; Non vendono al minuto; vendono vino a quartini; I pezze tti di zucchero; Il gelato con i pezze tti di mandorle; Si prepara con pezze tti di pesce e crostacei; Ridotta in pezze tti con la mezzaluna; Cerca nelle Definizioni