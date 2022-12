Si usa come il rossetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa come il rossetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : LUCIDA LABBRA

Significato/Curiosita : Si usa come il rossetto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rossetto (disambigua). un tipico rossetto il rossetto è un cosmetico contenente pigmenti, oli, cera, ed...

Edito dalla cinekult. ^ calde labbra, su cinedatabase, rivista del cinematografo. ^ scheda della vhs del film calde labbra, su cinedatabase, rivista del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con come; rossetto; Fantastico... come un Dalì; Insulsi come certe frasi; Diafane come vetro; Idrocarburo usato come solvente; Rimuovere fondotinta, mascara, rossetto ; Il rossetto può lasciarne il segno; Composto da fondotinta, cipria, rossetto ..; Lo è un viso con rimmel, fard e rossetto ; Cerca nelle Definizioni