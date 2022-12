Uno che vive di capitali investiti... a Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno che vive di capitali investiti... a Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RENTIER

Significato/Curiosita : Uno che vive di capitali investiti... a parigi

di parigi (in francese: la commune de paris) è la forma di organizzazione autogestionaria, di stampo socialista libertario, che assunse la città di parigi...

L'espressione rentier state (traducibile in italiano come "stato redditiere") è utilizzata nelle scienze politiche e nella teoria delle relazioni internazionali...

