Una tipica maschera di Roma - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : MEO PATACCA

Significato/Curiosita : Una tipica maschera di roma

Impersonato dal poeta nino ilari rugantino è una maschera del teatro romano. questa maschera impersona un tipico personaggio romanesco, er bullo de trastevere...

meo patacca è una maschera romanesca della commedia dell'arte. il nome di meo patacca proviene dalla moneta che costituiva la paga dei soldati, la “patacca”... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

