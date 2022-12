Una sigla per i vini di qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla per i vini di qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DOC

Significato/Curiosita : Una sigla per i vini di qualita

"diverso", è una specifica tipologia di vino. vini frizzanti e vini spumanti sono diversi per legge, per procedimento produttivo e per caratteristiche...

doc – denominazione di origine controllata doc – disturbo ossessivo-compulsivo doc – composto chimico doc – film del 1971 diretto da frank perry .doc... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

