Una padellata di pesciolini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una padellata di pesciolini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRITTURA

Significato/Curiosita : Una padellata di pesciolini

frittura di patatine per frittura si intende il cuocere gli alimenti in lipidi, cioè grassi animali oppure oli vegetali, caldi. i lipidi usati possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

