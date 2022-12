Una moneta usata in tante Nazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una moneta usata in tante Nazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EURO

Significato/Curiosita : Una moneta usata in tante nazioni

All'economia della nazione. la diffusione della moneta è avvenuta solo nella parte meridionale dell'isola. l'attuale moneta ha sostituito la vecchia valuta cioè...

Questa moneta, vedi simbolo dell'euro. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi euro (disambigua). l'euro (simbolo: €, codice iso 4217:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

