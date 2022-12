Una compravendita che interessa molti tifosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una compravendita che interessa molti tifosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CALCIOMERCATO

Significato/Curiosita : Una compravendita che interessa molti tifosi

Bixente lizarazu. in generale anche l'athletic diviene un club che si interessa nella compravendita dei giocatori come vuole il calcio moderno. l'unica differenza...

sentenza della corte 15 dicembre 1995... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

