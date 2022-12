Tormentato Stato mediorientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tormentato Stato mediorientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIRIA

Significato/Curiosita : Tormentato stato mediorientale

All'occidental college di los angeles, dove si laurea in politiche mediorientali. dopo un trascorso adolescenziale costellato da brevi apparizioni in...

Altri significati, vedi siria (disambigua). coordinate: 35°13'n 38°35'e / 35.216667°n 38.583333°e35.216667; 38.583333 la siria (in arabo: , suriya)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con tormentato; stato; mediorientale; La prova chi è tormentato e in ansia; tormentato da assilli; tormentato dai rimorsi; tormentato Stato del Medio Oriente; Arma da guastato ri; Meritevole del primo posto, nonostante non l abbia conquistato ; Le regole dello stato ; Un contestato re Anni 60; Regione mediorientale in cui nacque e visse Gesù; Protagonista assoluto di una danza mediorientale ; Una capitale mediorientale ; Salsa mediorientale a base di ceci; Cerca nelle Definizioni