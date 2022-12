Tifano per l Avellino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tifano per l Avellino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IRPINI

Significato/Curiosita : Tifano per l avellino

Tra milan e inter: mentre i tifosi di quest'ultima in ambito cestistico tifano per l'olimpia milano, i comaschi, data la vicinanza geografica, sostengono...

Ariano irpino, cava dé tirreni, edizione del delfino, adriano gallina, 1980, p. 95. castelli della provincia di avellino dialetti irpini irpini irpinia - colline... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con tifano; avellino; tifano per la Nazionale verdeoro; tifano per un undici di Serie A; Per lei tifano i Bergamaschi; tifano allo Stadium di Torino; Corrisponde all incirca alla provincia di avellino ; Lo stadio di avellino ; In mezzo ad avellino ; La zona campana con avellino ;