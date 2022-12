Tettuccio rigido per auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tettuccio rigido per auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HARD TOP

Significato/Curiosita : Tettuccio rigido per auto

L'hard-top, anche detto tettuccio rigido o cupoletta, è una copertura rigida, in metallo o materiale plastico, utilizzata per coprire la parte superiore...

Se stai cercando la tipologia di autovetture, vedi vetture hardtop. l'hard-top, anche detto tettuccio rigido o cupoletta, è una copertura rigida, in metallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con tettuccio; rigido; auto; tettuccio apribile di auto; Un auto sportiva senza tettuccio ; Si monta sul tettuccio dell auto; tettuccio rimovibile in tela di certe auto fra; Ce n è uno rigido nei computer; Un rigido tessuto di seta; Frammento piatto di materiale rigido ; Né rigido né ufficiale; Le auto che hanno per simbolo un toro; Antonello cantauto re; Era un auto rità abissina; La Germania dove circolavano le auto Trabant; Cerca nelle Definizioni