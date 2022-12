Lo è il tetto dei trulli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il tetto dei trulli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONICO

Significato/Curiosita : Lo e il tetto dei trulli

Vedi trullo (disambigua). disambiguazione – "trulli" rimanda qui. se stai cercando l'ex pilota automobilistico, vedi jarno trulli. serie di trulli, tipici...

Spillo si aumenta la fascia d'intervento dello spillo conico. questo spillo rispetto allo spillo conico, permette di variare la carburazione in modo più definito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

