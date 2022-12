La superiora d un convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La superiora d un convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BADESSA

Significato/Curiosita : La superiora d un convento

Immagini di un convento è un film italiano del 1979 diretto da joe d'amato. il film appartiene al filone dell'erotismo conventuale, sottogenere della exploitation...

Cercando il cognome italiano, vedi abate (cognome). stemma da badessa. il termine badessa, forma aferetica di abadessa, entrambi derivati da abatessa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con superiora; convento; Madre superiora ; La superiora in alcuni conventi di monache; superiora del convento; La superiora in monastero; Affrescò le celle del convento di San Marco a Firenze; La preposizione... nel convento ; Vengono lavati in convento ; Antico convento del 400 tra Spello e Assisi; Cerca nelle Definizioni