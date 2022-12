Stretto che separa la Danimarca dalla Svezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stretto che separa la Danimarca dalla Svezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORESUND

Stretto che separa la danimarca dalla svezia

Sound in inglese) (la parola sund significa "insenatura") è lo stretto che separa l'isola di selandia (danimarca) dalla scania (svezia). ha una lunghezza...

Casello dell'öresundsbron il ponte di øresund o di öresund (propriamente "collegamento di øresund" o "di öresund", rispett. dan. øresundsforbindelsen e...

