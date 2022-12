_ sprecata = sforzo inutile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ sprecata = sforzo inutile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FATICA

Significato/Curiosita : _ sprecata = sforzo inutile

Posto nel girone e regalando il passaggio del turno agli usa; inutili sono gli sforzi finali dei portoghesi, che sfiorano la rete del pareggio con figo...

Inoltre, la fatica può essere alleviata da un periodo variabile di riposo. l'affaticamento può avere cause fisiche o mentali: la fatica fisica è la temporanea... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

