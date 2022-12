Sostanze come la pepsina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze come la pepsina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ENZIMI

Significato/Curiosita : Sostanze come la pepsina

Principale alle sostanze del cibo e la loro lisi (soprattutto per quanto riguarda le proteine), ad opera di enzimi litici, tra i quali la pepsina, che serve...

Minoranza di enzimi è costituita invece da particolari molecole di rna, chiamate ribozimi (o enzimi a rna). il processo di catalisi indotto da un enzima (come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

