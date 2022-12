Sostanza tossica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza tossica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VELENO

Elevate) sono tossici (ad esempio la digitale). la dose però, in molti casi, dipende dall'età: una dose di una sostanza ritenuta tossica per un bambino...

L'assunzione di un veleno da parte di un uomo o di un animale si dice "avvelenamento". una sostanza in grado di contrastare l'azione di un veleno è chiamata "antidoto"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

