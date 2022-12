Ce ne sono venti in un secolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce ne sono venti in un secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LUSTRI

Significato/Curiosita : Ce ne sono venti in un secolo

secolo (scacchi). disambiguazione – "italia-germania 4-3" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi italia-germania 4-3 (film). partita del secolo (in...

Annos" andrà inteso come: tre lustri + gli anni esplicati (5x3 15anni +4 = 19). ^ 365 × 5; non ci sono anni bisestili in un lustro a cavallo di un inizio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

