La sinistra non c è - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sinistra non c è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MANCA

Significato/Curiosita : La sinistra non c e

Democratici di sinistra (ds) è stato un partito politico italiano (1998-2007) appartenente all'area del centro-sinistra e ideologicamente legato ai valori...

Alberto manca – politico italiano albino manca – scultore italiano angelo raffaele manca – politico italiano antonio manca – magistrato italiano antonio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

