Servono per la condanna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per la condanna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PROVE

Significato/Curiosita : Servono per la condanna

Nel 2019 la corte d'appello di reggio calabria conferma le 9 condanne, con la condanna più alta a 20 anni e 6 mesi, e le 4 assoluzioni stabilite dalla...

Nell'atletica leggera le prove multiple sono quelle gare costituite da due o più discipline atletiche. l'elenco ufficiale delle prove multiple ratificate dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con servono; condanna; Nella giungla ne servono due per poter parlarsi; servono per fasciare; Non servono ... al mimo; servono per le auto se nevica; Subì una mitica condanna ; Fu condanna lo a patire fame e sete; L assemblea religiosa in cui l arianesimo fu condanna to come eresia; Figlio di Eolo condanna to a un supplizio; Cerca nelle Definizioni