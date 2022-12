Semisvenuti per la botta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Semisvenuti per la botta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRAMORTITI

Significato/Curiosita : Semisvenuti per la botta

Gastone, per ordine di rockerduck, deve prendere la lista con la forza, e lui ed il conte castori fanno un duello di spade, ma gastone si da una botta da solo...

Sventato dagli uomini di ginko: durante l'attacco l'agente roller viene tramortito dal criminale, che prima dell'irruzione dei poliziotti riesce a riprendersi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con semisvenuti; botta; Gli esami a botta e risposta; Lo causa una dura botta ; Stordire con una botta ; La botta dello scontro; Cerca nelle Definizioni