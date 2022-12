La seduta con il medium - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La seduta con il medium. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPIRITICA

Presso la biblioteca della american philosophical society. la seduta spiritica, detta anche seduta medianica, è una delle pratiche più famose usate nello...

spiritica solitamente si svolge al chiuso seguendo particolari rituali, accorgimenti complessi e tecniche di evocazione. tavolo per sedute spiritiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

