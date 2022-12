Sciarpa di pelliccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sciarpa di pelliccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STOLA

Significato/Curiosita : Sciarpa di pelliccia

Compare abitualmente una sciarpa della stessa pelliccia, foderata d'oro. di rosso, all'armellino al naturale collarinato da una sciarpa d'armellino foderata...

stola bianca stola pastorale stola indossata sotto la casula la stola è un paramento liturgico utilizzato dai vescovi, dai presbiteri e dai diaconi della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

